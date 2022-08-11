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MLB／3場2轟 張育成近7戰打擊率破4成有夠火

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成將一顆97.5哩速球敲成中左外野全壘打，最近7場出賽（包含1場代打沒打席），19打數敲出8支安打，包括2轟，打擊率高達4成21。 美聯社
張育成將一顆97.5哩速球敲成中左外野全壘打，最近7場出賽（包含1場代打沒打席），19打數敲出8支安打，包括2轟，打擊率高達4成21。 美聯社

光芒隊旅美台將張育成用一發陽春砲，延續個人連7場敲安，追平生涯最佳，也是台將紀錄，而光芒隊與釀酒人隊纏鬥進延長賽，最終仍以3：4不敵。

張育成今天擔任先發第6棒、三壘手，5局上從釀酒人先發投手伍鐸夫（Brandon Woodruff）手中開轟，將一顆97.5哩速球敲成中左外野全壘打，擊球初速109.4哩、仰角20度、距離404呎，在大聯盟30個球場中29個都會是全壘打，只有芬威球場的綠色怪物能夠攔下。

張育成另外在2局上、7局上都敲出外野高飛球出局，9局上則是二壘飛球出局，今天總計4打數1安打，就是那本季第3轟，近3場敲出2轟，也延續個人連續敲安場次。

以有打席的出賽做計算，張育成連續7場敲安追平個人去年締造的紀錄，而過去在大聯盟出賽過的台將，以林子偉在2018年的連5場為第二多，胡金龍在2008年也有過連3場敲安。

光芒隊靠著張育成這一轟，追成2：2平手，7局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的陽春砲更一度領先，只不過9局下泰萊斯（Rowdy Tellez）開轟追平，到延長賽10局下被亞當斯（Willy Adames）敲出再見安打而輸球。

張育成本季打擊率來到2成27，最近7場出賽（包含1場代打沒打席），19打數敲出8支安打，包括2轟，打擊率高達4成21，上壘率5成00，長打率則為0.737。

張育成 光芒

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