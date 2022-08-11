MLB／張育成本季第3轟 連7場安打追平生涯紀錄

台灣好手張育成轉戰光芒之後，火力全面升級，今天對釀酒人之戰，敲出本季第3支全壘打，連7場比賽安打不僅追平個人紀錄，也是歷年來台灣打者在大聯盟的最佳紀錄。

坦帕灣光芒今天在客場以3比4輸給密爾瓦基釀酒人。張育成擔任先發第6棒打擊亮眼，5局上光芒1比2落後，他敲出追平比數的陽春全壘打；隊友阿羅薩雷納（Randy Arozarena）7局上追加一支超前轟，光芒原本勝利在望。

光芒帶著3比2領先進入第9局，但牛棚尾盤失守，9局下後援投手波切（Colin Poche）挨轟，比數被追平；10局下湯普森（Ryan Thompson）被亞當斯（Willy Adames）敲出再見安打，輸掉比賽。

張育成5局上的這支全壘打，棒打釀酒人先發投手伍鐸夫（Brandon Woodruff），把一記97.5英里（157公里）的火球扛出中左外野的全壘打牆外。這球打得強勁，擊球初速達109.4英里（176公里）為全場數一數二。

🎯 YU CHANG 🎯#RaysBeisbol pic.twitter.com/wOMUlTQre6 — Rays de Tampa Bay (@raysbeisbol) 2022年8月10日

張育成季中遭守護者釋出，短暫待過海盜，7月來到光芒之後，打擊火力逐漸升溫，自7月26日到今天這場比賽，他已經連續7場比賽都敲出安打，追平個人去年8月到9月間寫下的紀錄。

張育成連續7場比賽敲安，同時也是台灣打擊者在大聯盟的最長連續安打場數。張育成之前，林子偉2018年效力波士頓紅襪，曾有連5場比賽安打。更早之前，胡金龍在2008年連3場比賽安打。

相較本季在守護者與海盜打擊低迷，張育成7月9日披上光芒戰袍出賽以來，火力全面升級，16場出賽共45打數敲出15支安打，包括2支全壘打，打擊率0.333、上壘率0.375、長打率0.511。