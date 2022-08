MLB／費城人守備太爛 讓前國聯MVP赫南德茲「拒播」

費城人本季目前獨佔國聯外卡第二的位置,在剩下60場不到的比賽中,每場比賽都非常重要,不過近期前國聯MVP、現任大都會主播的傳奇球星赫南德茲(Keith Hernandez)卻在受訪時表示,他不想播報接下來主場迎戰費城人的系列賽,原因竟是對方守備太爛。

赫南德茲球員時期拿過11座金手套,並在1979年贏得國聯MVP,是大都會傳奇球星,退休後於2006年起在《SNY》擔任球評,日前還接受大都會退休17號球衣表揚,今日在節目上卻語出驚人地表示,他討厭播報費城人的比賽,甚至向公司提出拒播請求,原因也相當奇特,他說:「在大都會歷史最好的賽季,我要求公司不要讓我播報費城人的比賽,因為就基本的防守而言,費城人一直都不及格。」

雖然費城人本季目前為止僅失誤43高居大聯盟第二少,剛被交易到費城人的游擊手索沙(Edmundo Sosa)也在今天比賽中上演美技守備,但赫南德茲其實言之有理,因為撇除失誤次數,根據《Fangraphs》統計,費城人目前的出局製造值僅-8,排在全聯盟第25名;此外單獨看球員守備能力,外野手史瓦伯(Kyle Schwarber)儘管棒子火熱,但防守方面def值為-7,而另一位當家球員霍斯金斯(Rhys Hoskins)則是-8.2,今年加盟的卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)更是全聯盟最慘的-15.7榮登聯盟爐主,都說明了費城人守備是華而不實,不能只從失誤數字評斷。

Keith Hernandez must not have seen any of the Phillies' games over the last two months... pic.twitter.com/BEVCxojv60