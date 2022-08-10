MLB／費城人守備太爛 讓前國聯MVP赫南德茲「拒播」

費城人本季目前獨佔國聯外卡第二的位置，在剩下60場不到的比賽中，每場比賽都非常重要，不過近期前國聯MVP、現任大都會主播的傳奇球星赫南德茲（Keith Hernandez）卻在受訪時表示，他不想播報接下來主場迎戰費城人的系列賽，原因竟是對方守備太爛。

赫南德茲球員時期拿過11座金手套，並在1979年贏得國聯MVP，是大都會傳奇球星，退休後於2006年起在《SNY》擔任球評，日前還接受大都會退休17號球衣表揚，今日在節目上卻語出驚人地表示，他討厭播報費城人的比賽，甚至向公司提出拒播請求，原因也相當奇特，他說：「在大都會歷史最好的賽季，我要求公司不要讓我播報費城人的比賽，因為就基本的防守而言，費城人一直都不及格。」

雖然費城人本季目前為止僅失誤43高居大聯盟第二少，剛被交易到費城人的游擊手索沙（Edmundo Sosa）也在今天比賽中上演美技守備，但赫南德茲其實言之有理，因為撇除失誤次數，根據《Fangraphs》統計，費城人目前的出局製造值僅-8，排在全聯盟第25名；此外單獨看球員守備能力，外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）儘管棒子火熱，但防守方面def值為-7，而另一位當家球員霍斯金斯（Rhys Hoskins）則是-8.2，今年加盟的卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）更是全聯盟最慘的-15.7榮登聯盟爐主，都說明了費城人守備是華而不實，不能只從失誤數字評斷。

Heck of a play by Edmundo Sosa! pic.twitter.com/dEsGrGiD1e — Brodes Media (@BrodesMedia) August 10, 2022

然而