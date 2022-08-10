MLB／宣佈參加經典賽後 費城人鐵捕瑞爾穆托連三戰開轟

費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）本日宣布將參加明年的世界棒球經典賽，並代表美國隊力拚衛冕奪下冠軍，更在本日再度敲出全壘打，幫助球隊以4：1擊敗馬林魚。

目前為止將代表美國參加經典賽的選手，有擔任隊長的天使隊楚奧特（Mike Trout）與紅襪二壘手史托瑞（Trevor Story）、三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）以及一壘高史密特（Paul Goldschmidt），若再加上捕手瑞爾穆托，內野僅剩游擊還未有人參戰。

瑞爾穆托是費城人當家捕手，本季出賽93場，繳出0.268/0.339/0.455打擊三圍，外加13轟全壘打，並獲選三屆全明星賽、兩度奪下銀棒獎、更於2019年拿下金手套獎，而他也在本日面對馬林魚再度開轟，近期期連三場都有全壘打，談到火熱近況，他說：「我只是回到過去我做好的地方，相信我自己的打擊，自從我進入到大聯盟後，這些方法對我真的很有效。」

終於挺過低潮，瑞爾穆托也語重心常地表示：「大家都看得出你在打擊區很掙扎，外界也不斷批評，要克服真的不是件容易的事情，不過當我在進攻方面做不好時，我持續專注在我的防守表現，並以任何方式幫助球隊奪勝。」