MLB／大谷翔平10勝10轟比肩傳奇貝比魯斯：只是普通的數字

大谷翔平經過第四次挑戰後，終於在今日奪下本季第10勝，成為繼1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後，相隔104年後首位達成單季至少10勝與10轟的球員，對於創造紀錄大谷卻非常平靜表示：「這只是個普通的數字。」

本日天使打線給予大谷翔平火力支援狂得5分，其中包括瓦德（Taylor Ward）的三分砲鎖定勝局，大谷自己也敲出陽春彈，本季累積25轟同時是旅美後的第118轟，正式超越鈴木一朗。對於超越前輩，大谷維持一貫的謙遜，「我們是不同類型的打者，但能超越前輩我覺得很光榮。」至於第四度挑戰終於拿到本季第10勝，他則說：「我認為只要繳出優秀表現，就能幫助球隊奪勝，加上球隊能給予火力支援，希望這種比賽越多越好。」

這一勝讓大谷終於比肩傳奇貝比魯斯，完成眾人期待的單季至少10勝與10轟大紀錄，不過大谷卻相當淡定地表示：「我猜只是沒人二刀流而已，這只是個普通的數字也不一定。」

而運動家三壘手麥欽（Vimael Machin）在第一線見證傳奇紀錄，在看到大谷開轟時驚訝不已：「他打出全壘打後，我跟三壘教練與裁判說我不知道他如何辦到的，作為一個菁英球員，他能投出100英里火球，並且還能打出全壘打，真的很難形容這感覺，我希望自己也能像大谷一樣，他的表現實在太不可思議了。」

暫代天使教頭的尼文（Phil Nevin）對於子弟兵的表現雖然已習以為常，言詞間還是透露出讚美：「我覺得我們在客場時，他都會有驚人的表現，試著不要把大谷每晚的表現視為理所當然，但能達成其中一部分是非常了不起的，這些成就對我們來說無法輕易達到。」

值得一提的是大谷在今日還達成美日通算第1000次三振，不過比賽中不慎遭到強襲球擊中腳背，仍忍痛撐完比賽，尼文賽後表示：「他很好、他會持續上場。」至於大谷自己也說沒事：「球擊中我的腳，所以我一度以為我要下場了，但似乎沒有我想的那麼糟糕。」