MLB／白襪爭季後賽大利空！ 明星游擊手動刀要休至少6周

白襪當家游擊手安德森（Tim Anderson）因揮棒過猛致手指韌帶撕裂，於今日動刀修復，預計得缺席6到8週，讓還在力爭季後賽門票的白襪戰力受到重大影響。

安德森是在上周六對上遊騎兵的比賽時，於第9局揮棒落空導致傷到手指，隔天立即返回芝加哥進行檢查，發現韌帶出現撕裂，選擇在今天開刀治療，白襪王牌林恩（Lance Lynn）談及隊友傷勢時就說：「這絕對是巨大的打擊，他是我們的全明星，也是我們球隊的領袖。」

安德森本季出賽79場，繳出0.301/0.341/0.395的打擊三圍，打擊率是全隊第一，優秀的表現也讓他成為1970年後白襪首位獲選全明星賽先發游擊的球員，而目前白襪56勝54敗暫居美聯中區第三名，僅落後並列分區第一的雙城及守護者2.5場勝差，卻在爭季後賽門票關鍵時刻損失大將。