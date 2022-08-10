MLB／菊池雄星又遭打爆引球迷眾怒 教頭持續相挺給信任

藍鳥日籍左投菊池雄星本季與藍鳥簽下3年3600萬的合約後，表現一直起伏不定，無法複製去年在水手隊的佳績，昨日在面對金鶯的比賽，先發5局就被敲出3轟，失5分苦吞敗投後更引來球迷眾怒，但藍鳥教頭史耐德（John Schneider）仍力挺子弟兵。

菊池雄星昨日登板先發，面對金鶯的比賽僅投5局就失5分，賽後防禦率飆高到5.13，讓球迷受不了群起撻伐，而《Yahoo Sports》就在近期一篇文章中擷取相關留言，包含「菊池是位讓人沮喪、容易讓人生氣的投手，他完全無法控球，大概是20年來藍鳥最糟的自由市場簽約」、「菊池應該去全壘打大賽擔任餵球投手」、「他不應該在季後賽球隊有輪值機會」等，顯然對他的仇恨值相當高，當然也是源自於對他的高期待。

然而對比球迷的不滿，藍鳥教頭史耐德卻給予子弟兵一顆定心丸，否認要將菊池雄星調往牛棚、讓傷癒歸隊史崔普林（Ross Stripling）頂替輪值的說法：「菊池將會持續得到先發機會，雖然昨晚有些糟糕的投球，我們還是希望他能將好的事情串聯起來。」

綜觀本季菊池雄星本季至今表現，先發19場中就有9場投不滿5局，讓藍鳥牛棚消耗更大，而簽下菊池早在季前就普遍被專家們認為是筆高風險高報酬的投資，如今果然成神預言，只是對藍鳥來說是最糟糕的結果。