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MLB／大谷10勝10轟百年紀錄到手！美日通算千K還轟破朗神

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷投出6局無失分，生涯美日通算千K、生涯第118轟一起達陣，相隔104年的「單季10勝、10轟」快要到手！ 美聯社
大谷投出6局無失分，生涯美日通算千K、生涯第118轟一起達陣，相隔104年的「單季10勝、10轟」快要到手！ 美聯社

「10勝10轟、美日通算千K、日籍第二多轟」，大谷翔平三個願望今天一次滿足，面對運動家隊以「第二棒、投手」之姿出賽，先發6局無失分，外加3打數2安打包括1轟，率領天使隊以5：1拿下勝利，終於完成相隔104年的大紀錄。

「單季10勝、10轟」必須要投打二刀流才辦得到，大谷翔平本季第9勝之後，3度叩關失敗，在今天收下本季第10勝，成為自1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後，再次有大聯盟球員完成這項偉業。

大谷翔平今天前兩局投得順，雖然各被敲出1支安打，但1次是雙殺打解圍，2局布朗（Seth Brown）敲出深遠長打但闖二壘被觸殺出局，都形成另類三上三下。

3局下大谷對首名打者布萊德（Jonah Bride）投出三振，單場第2K，是大谷旅美以來的第376次三振，加上日職時期的624次三振，美日生涯1000次三振達陣。

3局下1出局後，大谷接著投出四壞、三振、四壞，面對2出局一、二壘有人危機，勞瑞亞諾（Ramon Laureano）敲出的投手方向強襲球打中大谷左腳，大谷將球撿起傳往一壘完成封殺，不過表情痛苦，下場時還一拐一拐的。

大谷比賽中一度被強襲球打中左腳，還好場邊短跑測試後沒大礙，最終也完成百年大紀錄。 路透社
大谷比賽中一度被強襲球打中左腳，還好場邊短跑測試後沒大礙，最終也完成百年大紀錄。 路透社

還好最後是有驚無險，大谷在場邊短跑測試，確認腳沒有大礙，繼續留在場上投球，7局原本還拎著手套想上場，但被教練喊停，最終投完6局共用91球，被敲4支安打沒有掉分，另有5次三振、3次保送，防禦率2.68。

天使打線給予5分支援，3局上弗萊契（David Fletcher）的安打敲回第1分，5局上瓦德（Taylor Ward）轟出三分砲，7局上大谷自己轟出陽春砲。

這一轟是大谷翔平本季第25轟、美職生涯第118轟，超越鈴木一朗，成為史上第二多轟的日籍球員球員，而日本人在大聯盟的最多轟，則前洋基球星松井秀喜所保持的175轟。

打者翔平在7局開轟後，8局上被代打換下，總計3打數2安打，他在首局選到4壞保送，3局敲出一壘滾地出局，5局上敲出一支二壘安打，隨後就是7局的陽春砲，打擊率上升到2成56。

大谷翔平 松井秀喜

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