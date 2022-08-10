MiLB／李灝宇1A敲安但吞2K 鄭宗哲掃長打

美國職棒小聯盟費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在1A敲出1安，但也吞下2次三振；效力於匹茲堡海盜隊1A的台灣野手鄭宗哲擊出1支二壘安打，另有保送和觸身球各1次。

費城人1A今天與紐約大都會1A交手，李灝宇擔任先發二壘手、打第3棒。

李灝宇首局上場，擊成右外野高飛球遭到接殺，隨後第3、6局都苦吞三振，9局下揮出個人今天首支安打，但隊友未能延續攻勢，最終費城人以2比9落敗。

鄭宗哲今天在匹茲堡海盜隊1A出戰聖路易紅雀隊1A一役中，擔任海盜隊開路先鋒、守游擊。

鄭宗哲首局選到保送上壘，並為球隊跑回分數，2局下則在2出局後揮出二壘安打，隨後連2個打席都苦吞三振，9局下登場則挨了1記觸身球。

鄭宗哲此役5次上場打擊，就有3次站上壘包，敲出1支二壘安打，連續4場比賽敲安，但海盜隊最終仍以4比6輸球。