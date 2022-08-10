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MLB／老將卡本特自打球左腳骨裂 洋基拉上「吹密仔」安都哈

聯合新聞網／ 綜合報導
卡本特昨天因自打球受傷得缺席一段時間，但他仍盼本季能及時歸隊。 路透社
卡本特昨天因自打球受傷得缺席一段時間，但他仍盼本季能及時歸隊。 路透社

洋基昨日擊敗水手中止5連敗後，卻傷了本季打出大驚奇的老將卡本特（Matt Carpenter），只好緊急將先前高調喊「吹密」(Trade Me)的安都哈（Miguel Andujar）從3A拉上大聯盟彌補戰力。

卡本特昨日於首打席就因自打球傷了左腳，並在遭三振後就退場休息，經過檢查後確認是左腳骨裂，依過往案例可能得缺席6~8周，屆時將是例行賽尾聲，他獲知消息後表示：「這顯然令人失望，但這不會是我今年的終點。」他強調希望本季還有機會上場，為洋基繼續做出貢獻，「雖然目前並沒有明確的回歸時間，但我樂觀以對抱持希望。」

安都哈先前對洋基喊話希望被交易。 路透社
安都哈先前對洋基喊話希望被交易。 路透社

而洋基為了補強戰力也從小聯盟拉上曾經在新人王票選第2的安都哈，他本季於大聯盟僅出賽14場，打擊率2成45、OPS 0.555外加7分打點。不過在3A的64場比賽中表現不俗，繳出0.293/0.337/0.498的打擊三圍，並打出12發全壘打、46分的打點。

受惠傷兵才得以升上大聯盟，但安都哈近年與洋基的關係十分不穩定，季初時還一度放話希望球隊將他交易，而有報導指出，洋基確實做了努力，可惜收到的報價並不滿意。本季結束後他還有2年才會成為自由球員，出道即高峰的他近年因肩傷所苦，在洋基沒有太多發揮機會，不過在小聯盟表現還算穩定，加上有新人王票選僅輸給大谷翔平的履歷背書，季末仍然是不錯的交易籌碼。

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