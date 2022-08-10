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MLB／賈吉轟不停 卻有一人不希望「法官」破紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉（Aaron Judge）昨天敲出本季第44轟，若照此速率整季可望上看65轟。 路透社
賈吉（Aaron Judge）昨天敲出本季第44轟，若照此速率整季可望上看65轟。 路透社

洋基當家明星「法官」賈吉（Aaron Judge）本季打出傳奇表現的賽季，昨日在面對水手的比賽轟出傲視全聯盟的第44轟，要是持續穩定開轟，本季上看至少65轟，將有機會打破前洋基球星馬里斯（Roger Maris）保有的隊史單季61發全壘打紀錄，不過卻有一人不想看到新紀錄誕生，那就是馬里斯的兒子凱文（Kevin Maris）。

據《TMZ Sport》報導，洋基傳奇馬里斯之子凱文，近日被受訪談到賈吉將有可能打破父親紀錄時透露：「我不確定是否有人喜歡他們打破紀錄。」不過他還是盛讚「法官」的表現，「但看到他今年狂轟猛炸，或許紀錄在某些時候就是用來被打破的，如果恰好是今年，那必須得向他致敬。」

除了對賈吉有期許外，凱文還表示，如果這位重砲今年能夠超越父親1961年寫下的單季61發全壘打紀錄，他將會被馬里斯家族認定成真正的新紀錄保持人，因為雖然在90年代末期曾有邦茲（Barry Bonds）、麥奎爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）曾締造過紀錄，但以上三人都牽扯上禁藥，因此不被馬里斯家族承認。

賈吉本季至今出賽106場，繳出0.303/0.400/0.677的打擊三圍，外加44轟、98打點、OPS 1.068，且除了全壘打外，包含98分打點、93分得分與273個壘打數共四項數據都高居全聯盟第一，大聯盟官網先前也預測，要是賈吉持續維持高檔表現，有望於季末轟出65發全壘打。

兒子

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