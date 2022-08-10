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MLB／塞爾騎單車受傷報銷 紅襪總管無奈：被詛咒了吧

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪塞爾因騎腳踏車摔車導致右手腕骨折，本季僅投5.2局就提前報銷。 美聯社
紅襪塞爾因騎腳踏車摔車導致右手腕骨折，本季僅投5.2局就提前報銷。 美聯社

紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）今年有夠衰，前次被強襲球打到骨折，沒想到今天球團宣布，他又因騎腳踏車摔車導致右手腕骨折，本季僅投5.2局就提前報銷，連紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）都直呼：「被詛咒了吧。」

事情發生在塞爾結束在波士頓學院的傳接球練習，隨後騎車準備去吃個午餐，沒想到下坡路上壓到異物，結果人摔了出去，才導致手腕骨折。

塞爾是在美國時間6日受傷、8日進行手術，雖然本季確定報銷，但預期趕得上明年春訓，布倫表示，這樣的傷勢完全難以預料，「我們應該要派人去找出是誰拿著塞爾的巫毒娃娃（意指被詛咒），然後把它收回來。」

塞爾今年春訓前就出現肋骨壓力性骨折，今年一直到7月12日才初登板，不料17日第二次先發就被強襲球擊中手指，又出現骨折，那天到波士頓學院的傳接球是傷後第一次，沒想到馬上又受傷宣告報銷，本季僅投了5.2局。

布倫表示，事已至此，只能往前看，朝明年春訓為目標，但對於塞爾近年來無法承擔太多局數，球隊也要有所規劃，「但我們相信他還是那個塞爾，至少回歸首戰投的那5局讓我們看到他還是很棒，就跟過去一樣。」

紅襪 Chris Sale

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