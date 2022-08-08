MLB／莫里納敲出生涯主場千安 繼洋基傳奇捕手後首位

紅雀當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）今敲出個人生涯在主場第1000支安打，成為繼洋基傳奇捕手貝拉(Yogi Berra)後，歷史上第2位能在單一主場有千安紀錄的捕手。

紅雀今賞給洋基本季最慘5連敗，並順利完成系列賽橫掃，同時也收下近期一波7連勝。莫里納此役4打數1安打，唯一這支左外野安打發生在3局下，讓他達成在主場布希體育場的千安里程碑。

40歲的莫里納效力紅雀長達19年，生涯共累積2144支安打，有將近一半的安打數都奉獻給紅雀主場球迷，目前只差6支安打就能追平洋基傳奇捕手貝拉生涯的2150支。

事實上莫里納本季已寫下多項紀錄，季初時與韋恩萊特（Adam Wainwright）合作拿下203勝，成為史上勝率最高的投捕搭擋。6月時又以14865次刺殺超越名人堂捕手「I-Rod」羅德里格茲(Ivan Rodriguez)，成為大聯盟捕手刺殺數最多的捕手。