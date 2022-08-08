MLB／大聯盟錄影片歡慶父親節 張育成驚喜壓軸登場獻祝福

為了慶祝父親節，《MLB Taiwan》特別邀請幾位球員與教練錄一段影片祝各位爸爸父親節快樂，目前效力光芒的台灣好手張育成也在片中壓軸出現，用中文獻上祝福。

今日是8月8日父親節，MLB台灣官方IG《MLB Taiwan》稍早上傳一段影片，內容是幾名球員和教練祝賀父親節快樂，除了張育成驚喜壓軸登場，還包括勇士游擊手史旺森（Dansby Swanson）、紅人火球男格林（Hunter Greene）、釀酒人王寇頓（Kolten Wong），以及道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。

片中的選手和教練皆相當用心，特別講出「你好」跟「爸爸」的中文，張育成也用中文說道，「MLB台灣的球迷們大家好，我是坦帕灣光芒隊的張育成，祝全天下的父親88節快樂。」

張育成今年雖遭兩次釋出，但轉戰光芒後表現亮眼，不但在昨天揮出本季第2發全壘打，打回全隊唯一分數，今天在9局上選到關鍵四壞保送，幫助坦帕灣光芒攻下致勝分，終場7比0擊敗底特律老虎。