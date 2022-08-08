MLB／陽光吃球屢接不到 紅襪外野手火大：球迷還拿瓶蓋丟我

紅襪今天在客場以5：13慘敗給皇家隊，但中外野手杜蘭（Jarren Duran）此役最大的對手或許不是皇家，而是太陽，全場多顆因陽光而錯過的飛球，屢次釀成長打，已經怒火中燒還碰到球迷丟瓶蓋，當場與球迷互嗆起來。

杜蘭在第3局、第5局都曾因在陽光中錯失飛球而釀成長打，最大的災難發生在第7局，伊頓（Nate Eaton）打向中外野，杜蘭一手遮著陽光、已經來到定位，還是讓這球在他的手套邊落地，伊頓跑出一支三壘打。

接著伊斯貝爾（Kyle Isbel）還是挑戰中外野，杜蘭追到牆邊跳接，結果球削邊而過，又是一支三壘打，此時已可見到他與外野球迷互嗆起來，下一球演出飛撲接殺後繼續吵，隊友佛度戈（Alex Verdugo）還走過來安撫他，一把霸氣的背後抱要他冷靜。

談到這些錯過接殺的飛球，杜蘭解釋確實受到陽光影響；至於與皇家球迷開吵，他說：「他們開始朝我丟瓶蓋和其他東西，我只是告訴他們不要再丟了，也有一位工作人員走過來要他們停止。」

一整場都與陽光苦戰，杜蘭收到不少暖心安慰，佛度戈告訴他「別煩惱了，我們都碰過這種時候。」范姆（Tommy Pham）則說自己曾在辛辛那提一場比賽碰過三次陽光吃球，杜蘭說：「他們都是跟我說，即便我覺得我是唯一一人，但其實大家都遇過。」

總教練柯拉（Alex Cora）也沒有太多責怪，認為陽光吃球的情況下，杜蘭沒有太多能做的，他已經盡了全力；再被追問是否會讓他繼續留在中外野，柯拉回答：「他現在就是我們的中外野手，所以我們信任他，他也是我們期待發芽的孩子。」