MiLB／陳柏毓小聯盟先發挨2轟無關勝敗 鄭宗哲敲2安

旅美海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天先發出賽，投4.2局挨2轟、失掉5分、無關勝敗，隊友鄭宗哲今天也有先發出賽，單場2安、貢獻1分打點、連3場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事，匹茲堡海盜隊1A今天與明尼蘇達雙城隊1A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局就有狀況，2人出局後被敲出2分砲，2局1人出局後被敲安打、暴投、再被敲出滾地球失掉1分。

陳柏毓3局讓打者3上3下，4局被首名打者敲出陽春砲，5局2人出局後投出保送、被敲安打退場，接替投球的隊友沒能止血，再被敲出安打失分、這1分要算在陳柏毓身上。

陳柏毓今天總計用90球投4.2局，被敲6支安打包括2發全壘打，投出6次三振、1次保送，失掉5分責失分，球隊延長賽12局以12比10拿勝，陳柏毓無關勝敗。

海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打1棒、守游擊，1局敲出中外野方向飛球出局，2局選到四壞保送，4局壘上有人時敲出左外野方向安打、送回1分，7局再選到保送上壘、跑出本季第21盜，8局敲出左外野方向安打，延長賽11局敲出二壘方向滾地球出局。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，選到2次保送，貢獻1分打點、跑出1次盜壘成功，連3場出賽敲安，賽後打擊率2成50。