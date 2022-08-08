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MLB／雙城守下的分數遭判「封壘」 教頭怒批：最爛判決

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
雙城與藍鳥在第10局上演本壘攻防戰，雙城捕手桑契斯被判「封壘」，讓藍鳥跑回的分數算數。 路透社
雙城與藍鳥在第10局上演本壘攻防戰，雙城捕手桑契斯被判「封壘」，讓藍鳥跑回的分數算數。 路透社

雙城隊今天10局上本壘攻防戰以為擋下的分數，經重播輔助判決後，被判捕手桑契斯（Gary Sanchez）封壘，藍鳥跑回的分數改判算數，雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）上場爭論後遭到驅逐出場，賽後仍氣噗噗，怒批是：「此生所見的最糟判決瞬間」。

兩隊今天以2：2進入延長賽，藍鳥莫瑞菲德（Whit Merrifield）在突破僵局制中先站上二壘，推進三壘後，趁著畢吉歐（Cavan Biggio）打向左外野的飛球挑戰本壘，這記回傳球不落地精準送進桑契斯的手套裡，莫瑞菲德原先被判出局，但挑戰後改判。

裁判改判理由是，桑契斯阻擋跑壘路線，莫瑞菲德的右腳與桑契斯的左腿在本壘碰撞，以「封壘」為由，判定藍鳥跑回這一分。

波德利當下氣不過，上場與裁判爭論，下場是遭到驅逐出場，賽後仍然很氣，怒批是此生所見最爛判決之一，還稱「這樣的結果很可悲」。

桑契斯堅稱，自己有讓出跑壘路線，「他滑向我，我只能想辦法觸殺他，我已經先拿到球了，他的跑壘路線也暢通，但他沒有滑回這一分，這是個乾淨的play。」

莫瑞菲德則說，自己當時在看進入本壘的路線，就有注意到桑契斯跨住本壘，所以他的想法就是滑向捕手，「試著直直滑向他，我知道規則，關鍵只在於裁判會不會這樣判。」

藍鳥 雙城

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