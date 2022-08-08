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MLB／達比修有優質先發擋不住 道奇橫掃教士近35戰30勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝林格（左）單場雙響砲，其中2局下從教士先發投手達比修有（中）的手中轟出陽春砲。 美聯社
貝林格（左）單場雙響砲，其中2局下從教士先發投手達比修有（中）的手中轟出陽春砲。 美聯社

道奇隊王者氣勢無法擋，最近挖角重量級球星索托（Juan Soto）的教士隊也遭修理，兩隊今天3連戰最後一戰，道奇中外野手貝林格（Cody Bellinger）轟出雙響砲，領軍4：0獲勝，也是最近8連勝，繼續坐穩大聯盟龍頭。

本季交易大限3日落幕，教士積極補強成為最大焦點，索托從國民隊轉戰教士後，還提醒敵隊投手小心，不料作客洛杉磯慘遭道奇清盤，索托跳槽後5場比賽只有1勝。

貝林格今天3打數3安打，2局下從教士先發投手達比修有的手中轟出陽春砲，攻下全場第1分，7局下再轟賈西亞（Luis Garcia），本季第14、15支全壘打出爐，弗里曼（Freddie Freeman）也有4打數2安打、兩分打點。

達比修投6局被揮出7支安打、失兩分，優質表現仍吞本季第5敗，挑戰第11勝失利；索托兩個打數掛零、被保送兩次，披上教士球衣後，首次單場未出現安打，

道奇先發投手安德森（Tyler Anderson）用84球完成7局任務，只被揮出兩支安打，奪下本季第13勝，和隊友岡索林（Tony Gonsolin）、勇士隊萊特（Kyle Wright）並列國聯領先。

道奇本季對戰教士8勝2敗大幅領先，近19場交手贏了17場，這次完成3連戰橫掃後，最近35場比賽拿下30勝，本季戰績升至75勝33敗，領先教士15.5場勝差。

教士 道奇 達比修有 Cody Bellinger

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