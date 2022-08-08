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MLB／費城人把主場變全壘打大賽 對國民4戰14轟破隊史
費城人隊在主場對國民隊4連戰，天天上演全壘打秀，今天最後一戰又出現4轟，以13：1大勝，完成系列賽橫掃，這4戰瘋狂出現14支全壘打，改寫隊史單一系列賽最多轟紀錄。
費城人菜鳥一壘手霍爾（Darick Hall）締造雙響砲紀錄，梅頓（Nick Maton）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）各有1支兩分砲，國民打完前4局已經落後7分，無力挽回戰局吞下5連敗，戰績掉到36勝74敗仍是大聯盟最慘。
費城人去年曾在客場對小熊隊系列賽出現13轟，這次重創國民再創隊史新高，目前60勝48敗暫居分區第3，比5成勝率多出12勝已是2018年8月至今最佳表現。
至於大聯盟近兩季單一系列賽最多轟是藍鳥隊，去年6月對紅襪隊出現15轟。
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