MLB／洋基本季首次3連戰遭清盤 亞瑞納多領軍紅雀7連勝

亞瑞納多（Nolan Arenado）、迪隆（Paul DeJong）聯手揮出5支安打，各有1支3分砲，一共攻下8分打點，紅雀隊今天在主場又以12：9擊敗洋基隊，3連戰橫掃對手，本季7連勝再創新高，穩住國聯中區龍頭。

洋基作客聖路易踢到鐵板，對紅雀前兩戰3：4、0：1落敗，兩隊今天打了4小時25分，是大聯盟本季9局比賽最長時間，洋基還是逃不過輸球命運，吞下今年最慘5連敗。

這場馬拉松大戰一共出現27支安打，包括3支全壘打，洋基先發9棒有6人至少兩支安打，全隊出現16安，還是不敵亞瑞納多、迪隆的凶猛攻勢，以3分之差落敗。

亞瑞納多5打數3安打、攻下4分打點，2局下砲轟洋基先發投手蒙塔斯（Frankie Montas），本季第22轟出爐，他說：「任何時候可以橫掃洋基這種強隊，真的很不容易。」

洋基70勝39敗仍居美聯東區第1，不過領先排名第2的藍鳥隊縮至9.5場，是6月16日以來首次領先不到2位數；值得一提的是，紅雀成為本季首支3連戰橫掃洋基的球隊，大聯盟只剩勇士、大都會隊未遭清盤（至少3連戰的系列賽）。