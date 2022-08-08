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MLB／狄葛隆K破達比修紀錄 強到隊友都幫對手悲嘆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
狄葛隆生涯第200場出賽，累積1523次三振刷新紀錄。 歐新社
狄葛隆生涯第200場出賽，累積1523次三振刷新紀錄。 歐新社

大都會今天以5：2擊敗勇士隊，地表最強投手狄葛隆（Jacob deGrom）再用K功寫下新紀錄，這是他的生涯第200場出賽，累積1523次三振，這是前無古人達到的高度，刷新日籍投手達比修有保持的1517K。

狄葛隆此役前5局投完仍是完全比賽，第6局連飆2K開局後，先投出保送讓完全比賽破功，隨後史旺森（Dansby Swanson）掃出兩分砲，被敲的第1支安打，一棒就讓狄葛隆丟掉2分。

狄葛隆以76球投5.2局失2分、送出12K收工，生涯前200場出賽累積1523K，超越原本由達比修有保持的1517K紀錄，K下新標竿。

此役是狄葛隆時隔13個月再於大都會花旗球場登板，他也坦言賽前情緒有點小激動，上場前還先讓自己沉澱一下，試著把專注力重新聚焦在球場上，做好自己該做的。

狄葛隆的回歸，隊友尼莫（Brandon Nimmo）為對手悲嘆，「我為所有需要面對他的感到抱歉，他能投到101、102哩，所有球路都能隨心所欲控在他想要的地方。」他表示，狄葛隆的健康歸隊，對大都會全員絕對是一大福音。

狄葛隆 達比修有 大都會

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