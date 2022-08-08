MLB／大谷翔平百安達陣左腳遭踩驚魂 教頭：他OK

大谷翔平今天差點就在本壘後方成為傷兵，驚魂之後打滿全場，4打數敲出1安打，代理教頭尼文（Phil Nevin）賽後帶來大谷的傷勢回報，「他OK，只是稍微被踩到腳掌。」

天使隊今天以3：6不敵水手隊，溫克（Jesse Winker）第3局掃出滿貫砲，讓水手在開賽之初就取得5：0領先；天使則是3分都靠佛列契（David Fletcher）打下，第4局的二壘打帶有2分打點，第6局再以滾地球多送回1分。

意外插曲是大谷第3局人還沒上場就差點出大事，當時瓦德（Taylor Ward）敲出安打，二壘上的高斯林（Phil Gosselin）連闖兩個壘包，作為下一位打者的大谷在本壘後方指揮隊友跑者，未料卻與到本壘後方補位的投手岡薩雷斯（Marco Gonzales）擦撞。

岡薩雷斯踩到大谷的左腳，他自己因此倒地，大谷則是一跛一跛跳離本壘後方，驚動天使教練、防護員上場關心，他隨後繼續留在場上，抖抖腳後站上打擊區，這打席以三振收場。

大谷此役的唯一安打出現在第5局，這也是他的本季第100安、連兩年完成百安賽季，他在敲安後腳步顛簸跑上一壘，再度觸動外界神經，但尼文賽後回報大谷的左腳無礙。

岡薩雷斯賽後也被問到此事，他表示，「我感覺很糟，我踩到了他的腳，幸運的是並未扭傷我的腳踝，還能繼續投球。」