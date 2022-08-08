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MLB／張育成忍住衝動選致勝保送 光芒教頭：真的不簡單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成在9局上滿壘時選到保送，幫光芒開啟了7分大局。 美聯社
張育成在9局上滿壘時選到保送，幫光芒開啟了7分大局。 美聯社

雙方前8局一分未得，光芒隊今天在9局上的第一分，來自台將張育成在滿壘時選到的保送，開啟了7分大局，光芒最終以7：0擊敗老虎隊，總教練凱許（Kevin Cash）誇讚球隊用耐心換回領先。

張育成昨天秀完投打二刀流，今天擔任先發第9棒、游擊手，後段移防二壘，3打數有1安打，另有1保送，成為直接撼動計分板的巨大上壘。

老虎在9局上由索托（Gregory Soto）登板，先被敲出一支一壘打、一支二壘打，兩出局的局面，面對希瑞（Jose Siri ）投出保送擠成滿壘，輪到張育成的打席，第6球是一顆位置沒有差太多的壞球，但被張育成精準選掉，先擠回1分，面對迪亞茲（Yandy Diaz）同樣以保送奉送分數。

索托面對7人次，只解決2人，被敲2安打、3保送，老虎換投後止不住失血，接續又是連續3支安打，讓光芒一口氣打下7分大局。

凱許指出，「當你一分未得進入第9局時，你一定會有衝動想要做大事，要在這種狀況下選掉接近的球並不容易，但那正是我們今天辦到的事，這讓第9局成為有趣的半局。」

隊友拉斯穆森（Drew Rasmussen）點名張育成保送的重要性，「育成的打席很不可思議，選到保送帶給我們第1分，在那之後，事情就開始順起來了。」

張育成 光芒 老虎

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