MLB／張育成連6戰敲安打 耐心選球以保送拿勝利打點

旅美棒球好手張育成今天先發，3打數敲出1支安打，連續安打場次推進到本季最高的6場。他在9局上選到關鍵四壞保送，幫助坦帕灣光芒攻下致勝分，終場7比0擊敗底特律老虎隊。

張育成昨天揮出本季第2發全壘打，打回全隊唯一分數，且在比賽尾聲球隊大幅落後時登板投球，大聯盟生涯首度站上投手丘，遭到對手2分砲狙擊。他今天擔任先發第9棒，鎮守游擊大關。

張育成5局上擊出左外野方向平飛安打，連6場比賽有安打，差一場就能追平生涯最長紀錄。他於去年8月至9月效力克里夫蘭印地安人隊（本季更名為守護者）時曾連7場有安打，期間連3戰開轟。

兩隊今天0比0僵持到9局上，光芒兩人出局攻占滿壘，張育成與老虎終結者蘇鐸（Gregory Soto）纏鬥到滿球數，最後放掉一顆時速99英里（約159.3公里）的內角偏低伸卡球，耐心選到四壞保送，助球隊先馳得點。

光芒乘勝追擊，隨後靠著狄亞士（Yandy Diaz）四壞保送，還有洛威（Brandon Lowe）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）及奎恩（Roman Quinn）連3支安打再添6分，終場以7分之差贏球。

光芒客場對老虎4連戰，以3勝1敗拿下系列賽。

張育成本季先後遭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），光芒7月5日從海盜讓渡名單挑走他。近一個月來，張育成與華爾斯（Taylor Walls）等隊友輪流填補主將佛朗哥（Wander Franco）右手腕受傷後留下的游擊守備空缺。

張育成把握機會繳出好表現，近6場先發出賽，18打數敲出8支安打，其中包括1發全壘打，打擊率高達4成44。

連6戰有安打後，張育成本季打擊率從效力光芒前的1成35一路升至本季最高2成26，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）達0.624，接近生涯平均值。就算佛朗哥8月底傷癒歸隊，張育成憑近期打擊手感也有望在陣中保有一席之地。