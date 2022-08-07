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中職／朱俊祥羨慕同學在MLB登板 認證張育成二刀流無誤
效力光芒隊的旅美好手張育成，今天對老虎隊之戰不但在2局上轟出陽春砲，還在8局下登板，投1局失兩分，完成生涯首次投球任務，樂天桃猿隊投手朱俊祥說：「看他登板投球，感覺好奇怪。」
朱俊祥、張育成過去是高中同學，出身台中市台中高農青棒隊，朱俊祥笑說：「很久沒看過張育成投球，羨慕他能站上大聯盟投手丘，我也很想上去，超棒的。」
朱俊祥還記得，張育成在青棒時期就是「二刀流」，堪稱隊上第一王牌，平常比賽以打擊為主，不過關鍵、重要比賽就會登板。
「他都擔任先發投手，我負責關門。」朱俊祥說：「張育成不但球速快，均速145公里上下，打擊也很猛，自己再怎麼催球，極速就是146公里。」
張育成今天投12球有9顆好球，球路就是滑球、曲球，最快78英里、最慢39英里，被揮出3支安打包括史構普（Jonathan Schoop）兩分砲鎮；朱俊祥認為，張育成不想出力投球，就用變化球對付打者。
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