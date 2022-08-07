MLB／蒙哥馬利對老東家復仇 洋基快要當不成美聯老大

洋基隊近況不振，今天對紅雀隊只有兩支安打，遭前隊友蒙哥馬利（Jordan Montgomery）狠狠修理，終場0：1輸球、吞下4連敗，勝場數繼續停留在70。

蒙哥馬利4天前被洋基交易到紅雀，今天在聖路易主場登板，先發5局只被揮出兩支安打，拿到本季第4勝，也是轉戰國聯首勝。

洋基面對紅雀4名投手出現貧打，只有賈吉（Aaron Judge）、東岡（Kyle Higashioka）各揮1支一壘打，全隊毫無長打表現，先發投手 赫曼（Domingo German）投5局失1分吞敗。

紅雀昨天4：3擊敗洋基，今天再下一城，明天3連戰最後一戰不管輸贏，本季3次交手確定占上風，目前6連勝也是今年最佳紀錄，反觀洋基最近6場比賽輸了5場，開季至今首次4連敗。

蒙哥馬利2017年4月13日登上洋基大聯盟，生涯6年首次轉隊，在國聯首次登板就擊敗老東家，紐約郵報形容「他對洋基復仇了」。

洋基戰績70勝38敗，在美聯東區領先排名第2的藍鳥隊10.5場勝差，保住分區冠軍看來問題不大；不過太空人70勝39敗，只落後洋基半場勝差，有機會逆轉情勢，成為美聯最強球隊。