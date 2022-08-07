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MLB／張育成最快球速78英里 40英里曲球被轟出兩分砲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

旅美好手張育成生涯4年首度投打二刀流，今天對老虎隊之戰不但轟出陽春砲，攻下全隊唯一分數，8局下還以後援投手的身分亮相，生涯初登板投1局失兩分，最快球速是78英里滑球，最慢曲球只有39英里，兩個數字約是125.5公里和62.8公里。

光芒王牌投手光芒麥克納漢（Shane McClanahan）先發6.1局失4分，亞卡伯尼斯（Jimmy Yacabonis）接手0.2局再失3分，光芒打完前7局已經1：7落後，唯一攻勢是張育成2局上轟出陽春砲（本季第2轟）。

比賽進行到8局下，光芒總教練凱許（Kevin Cash）做出大膽決定，讓張育成從原本先發三壘手站上投手丘，這是他從2019年6月29日登上印地安人隊大聯盟後，歷經海盜隊、光芒合計4個球季，首次擔任投手。

張育成面對5名打者被揮出3支安打，包括史構普（Jonathan Schoop）兩分砲，失兩分完成1局任務，光芒終場1：9落敗。

根據ESPN紀錄，張育成投12球有9顆好球，球路就是滑球、曲球，最快兩球78和76英里、最慢39英里，共有10球的速度不到50英里。

張育成面對首名打者、老虎5棒坎德拉利歐（Jeimer Candelario），一顆42英里曲球被揮出左外野安打，接著39英里曲球讓卡斯楚（Willi Castro）揮出左外野飛球出局，取得大聯盟登板第1個出局數。

張育成接下來40英里曲球被史構普逮中，轟成左外野方向364英尺兩分砲，再來78英里滑球又被卡斯楚（Harold Castro）揮出中左外野安打，最後49英里曲球讓雷耶斯（Victor Reyes）擊成雙殺打，完成投球任務。

旅美球員歷年共有13人在大聯盟留下投球紀錄，陳偉殷出賽219場最多，郭泓志218場居次，王建民174場名列第3，張育成今天二刀流成為光芒、老虎之戰另類焦點，生涯防禦率18。

張育成 光芒

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