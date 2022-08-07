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MLB／張育成開轟後驚奇二刀流 生涯初登板投1局失兩分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台灣球員張育成上場投球。 擷圖自畫面
台灣球員張育成上場投球。 擷圖自畫面

光芒隊今天作客底特律對戰老虎隊，旅美好手張育成2局上轟出陽春砲，本季第2轟出爐，不過這是光芒全場唯一攻下的分數，終場以1：9落敗。

張育成擔任光芒先發三壘手、打第9棒，2局上首次站上打擊區，在一壞球後逮中老虎先發投手希爾（Garrett Hill）的80英里滑球，轟出左外野方向379英尺陽春砲，攻下全場第1分。

這是張育成繼6月15日紅雀隊之戰轟出陽春砲後，暌違1個多月再度出現全壘打，也是從海盜隊轉戰光芒後後首轟，今天4打數2安打、被三振1次，打點、得分各1分，打擊率2成22。

光芒王牌投手光芒麥克納漢（Shane McClanahan）先發6.1局，被揮出6支安打、失4分吞敗。

光芒打到8局下1：7落後時，竟然派出張育成登板後援，生涯4年首次擔任投手，面對5名打者被揮出3支安打，包括史構普（Jonathan Schoop）兩分砲，最後製造雙殺打結束老虎攻勢，生涯初登板投1局失兩分。

光芒隊今天作客底特律對戰老虎隊，旅美好手張育成2局上轟出陽春砲。（取自臉書）
光芒隊今天作客底特律對戰老虎隊，旅美好手張育成2局上轟出陽春砲。（取自臉書）

光芒 張育成

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