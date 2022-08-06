MLB／今日戰績表 終結者霍姆斯連兩戰砸鍋洋基吞3連敗

教士本季在交易截止日前，交易來了國民強打索托（Juan Soto）及重砲貝爾(Josh Bell)，在爭奪戰中落敗的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也在本日透露，對於教士搶到索托一點都不感

2022-08-06 16:08