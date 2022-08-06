MLB／今日戰績表 終結者霍姆斯連兩戰砸鍋洋基吞3連敗
MLB今日戰績表
馬林魚 1:2 小熊
海盜 0:1 金鶯
國民 2:7 費城人
勇士 9:6 大都會
太空人 9:3 守護者
光芒 5:3 老虎
白襪 2:1 遊騎兵
紅襪 7:4 皇家
紅人 1:5 釀酒人
藍鳥 5:6(10局) 雙城
洋基 3:4(10局) 紅雀
洛磯 5:6 響尾蛇
天使 4:3(10局) 水手
教士 1:8 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 勇士 vs. 大都會
02:20 馬林魚 vs. 小熊
04:10 天使 vs. 水手
05:05 海盜 vs. 金鶯
06:05 國民 vs. 費城人
06:10 太空人 vs. 守護者
06:10 光芒 vs. 老虎
07:05 白襪 vs. 遊騎兵
07:07 巨人 vs. 運動家
07:10 紅襪 vs. 皇家
07:10 藍鳥 vs. 雙城
07:10 勇士 vs. 大都會(雙重戰)
07:15 紅人 vs. 釀酒人
07:15 洋基 vs. 紅雀(華視、
08:10 洛磯 vs. 響尾蛇
09:10 教士 vs. 道奇(愛爾達體育1台)
10:10 天使 vs. 水手(雙重戰)
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