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MLB／今日戰績表 終結者霍姆斯連兩戰砸鍋洋基吞3連敗

聯合新聞網／ 整理
洋基終結者霍姆斯連兩場砸鍋，球隊苦吞3連敗，戰績校正回歸，也丟掉聯盟第一位置。 美聯社
洋基終結者霍姆斯連兩場砸鍋，球隊苦吞3連敗，戰績校正回歸，也丟掉聯盟第一位置。 美聯社

MLB今日戰績表

馬林魚 1:2 小熊

海盜 0:1 金鶯

國民 2:7 費城人

勇士 9:6 大都會

太空人 9:3 守護者

光芒 5:3 老虎

白襪 2:1 遊騎兵

紅襪 7:4 皇家

紅人 1:5 釀酒人

藍鳥 5:6(10局) 雙城

洋基 3:4(10局) 紅雀

洛磯 5:6 響尾

天使 4:3(10局) 水手

教士 1:8 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 勇士 vs. 大都會

02:20 馬林魚 vs. 小熊

04:10 天使 vs. 水手

05:05 海盜 vs. 金鶯

06:05 國民 vs. 費城人

06:10 太空人 vs. 守護者

06:10 光芒 vs. 老虎

07:05 白襪 vs. 遊騎兵

07:07 巨人 vs. 運動家

07:10 紅襪 vs. 皇家

07:10 藍鳥 vs. 雙城

07:10 勇士 vs. 大都會(雙重戰)

07:15 紅人 vs. 釀酒人

07:15 洋基 vs. 紅雀(華視

08:10 洛磯 vs. 響尾蛇

09:10 教士 vs. 道奇(愛爾達體育1台)

10:10 天使 vs. 水手(雙重戰)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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