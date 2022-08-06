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MLB／啊勒⋯大谷本季首次單場吞4K 天使卻贏球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷本季首次單場吞下4K。 路透社
大谷本季首次單場吞下4K。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平今天被K翻，全場5打數1安打，剩下4打數都是被三振，本季首次單場吞下4K；雖然大谷打擊沒貢獻，但天使隊最終仍在延長賽10局以4：3擊敗水手隊，中止2連敗。

昨天大谷翔平雙響砲、天使隊單場7轟，卻還是輸球，今天大谷與第1棒的瓦德（Taylor Ward）合計吞下7K，卻贏球，天使隊代理總教練尼文（Phil Nevin）說：「這就是棒球。」

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，本季首次面對瑞伊（Robbie Ray），結果對戰3打數都吞下三振，首局面對97哩速球揮空三振、3局面對滑球揮棒落空、6局也被滑球解決。

大谷翔平連3打席被三振，8局上水手隊換投，由史旺森（Erik Swanson）接手後，大谷終於敲安，還是支三壘打，只不過10局上又被三振一次。

不管換哪支球棒，大谷今天就是打不到球。 路透社
不管換哪支球棒，大谷今天就是打不到球。 路透社

天使隊今天1局上就靠著歐戴爾（Jo Adell）敲安得分，9局上史塔西（Max Stassi）更轟出2分砲，只不過9局下牛棚投手也掉3分，雙方戰平進入延長賽，好在10局上瓦德高飛犧牲打，打回勝利。

水手隊先發投手瑞伊今天先發7局，被敲5支安打僅失1分，無關勝敗，投出10次三振裡，大谷、瓦德各貢獻3K。

天使 大谷翔平 水手

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