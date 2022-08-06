MiLB／空降響尾蛇新秀17名 林昱珉1A兩戰15K

響尾蛇隊今天更新農場新秀排行，台灣左投林昱珉空降第17名，在新人聯盟、1A都展現出高三振能力，讓他以19歲之齡衝上高排行，他今天在1A的第二場先發也繳出5局6K、失2分的成果，被預估2025年能夠升上大聯盟。

林昱珉今年開啟旅美生涯，一開始從新人聯盟出發，出賽7場、23局投出41次三振，防禦率2.35，7月27日就被拉上1A，加上今天，2場先發合計10局、失2分，投出15次三振，防禦率1.80。

響尾蛇隊官網前30名新秀排行榜將林昱珉直接放入，給出的分數評價是，速球50、曲球55、滑球50、變速球60、控球55、總體45分。

官網的球探報告中指出，林昱珉身高180公分、體重72公斤，身材看起來單薄，但利用高抬腿及動力傳導的投球機制，能夠投出應有球數，快速球也來到90到93哩之譜，未來體型再成長，響尾蛇隊看好他的球速能再往上增加。

而報告中也提到，林昱珉最吸引人的是多變球路，曲球評價最高，不過變速球是球團最期待的球路，另外還有滑球、指叉球以及類似螺旋球的球路，打者很難預測。

林昱珉目前局數投得不夠多，但就旅美以來數據來看，揮空率高達38.5%，可以看出打者面對他會受到迷惑，接下來挑戰更高層級，球速還需要提升，但已經是一個有趣的年輕先發投手選擇。

林昱珉今天在對教士隊1A登板時，前4局都讓對手上壘，但3次雙殺幫忙，沒有掉分，直到5局上被敲安加上盜壘，之後又被敲三壘安打加上高飛犧牲打，丟掉2分，不過總計投78球有48顆好球，5局被敲6支安打，失2分，有6次三振、2次保送。