MLB／重回紅雀主場獲歡呼 洋基卡本特賽前受訪流露真情

洋基本日於客場面對紅雀隊,陣中老將卡本特(Matt Carpenter)因此有機會重返前東家主場,賽前接受訪問時更數次哽咽流露真情,在比賽上場後也獲得全場觀眾起立掌聲,同時他也脫帽致意。

Matt Carpenter gets a standing ovation in his return to St. Louis 👏



(via @mlb)



pic.twitter.com/JfYDYWou84