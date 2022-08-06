MLB／重回紅雀主場獲歡呼 洋基卡本特賽前受訪流露真情

洋基本日於客場面對紅雀隊，陣中老將卡本特（Matt Carpenter）因此有機會重返前東家主場，賽前接受訪問時更數次哽咽流露真情，在比賽上場後也獲得全場觀眾起立掌聲，同時他也脫帽致意。

Matt Carpenter gets a standing ovation in his return to St. Louis 👏



(via @mlb)



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卡本特於2009年被紅雀隊選中，在2011年迎來大聯盟初登板後，當年也跟著球隊隊一起獲得世界大賽冠軍，此後11年都為紅雀效力。不過他去年未獲續約，季前才以小聯盟約加盟遊騎兵，季中又被釋出後才輾轉來到洋基延續球員生涯。

今日回到紅雀主場的卡本特，在賽前受訪時情緒激動數度哽咽，他說從未想過能再以球員身分回到這座球場：「大聯盟是個艱難的地方，我狀態不佳、揮棒沒有足夠信心，理當被淘汰，而這也是我過去幾個賽季遇到的最大問題。」

不過卡本特坦然表示離開紅雀沒有任何遺憾：「當我在這裡打那麼久的球，總是會認為將在此地完成職業生涯，雖然結果不如預期，但我對在聖路易的生活沒有遺憾，我在這有美好回憶、建立友誼並取得成功，我的孩子也在這出身，即使已離開這裡，我一點也不會感到羞愧或悲傷。」

本季一度是遊騎兵棄將的卡本特，來到洋基後卻取得巨大成功，找回消失的長打能力，僅出賽43場就敲出15轟，打擊率超過3成(0.322)，OPS更高達1.266，他也心懷感激地表示：「就我個人來說，當然很開心自己打出色的成績，也很高興能待在棒球界最棒的球隊，甚至有機會爭取冠軍，但我不是忘本的人，我當然很希望過去兩季也能有好表現，我很努力練習，很可惜就是沒奏效。」

首次以客隊球員身分站上紅雀主場打擊區，卡本特笑說這次三連戰是他第一次不希望紅雀贏球，甚至開玩笑表示5歲的兒子到現在都還搞不清楚老爸是在紅雀還是洋基。此戰擔任第三棒的卡本特第一局在滿場球迷的歡呼聲中登場，首次打擊就敲出安打，全場則是5支2表現，不過洋基最終在終結者霍梅斯(Clay Holmes)砸鍋下以3：4輸球，紅雀球迷成了最大贏家。