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MLB／索托爭奪戰由教士勝出 洋基總管：意料之中

聯合新聞網／ 綜合報導
教士在索托爭奪戰中勝出，也是競標者的洋基總管凱許曼表示他一點也不意外。 路透社
教士在索托爭奪戰中勝出，也是競標者的洋基總管凱許曼表示他一點也不意外。 路透社

教士本季在交易截止日前，交易來了國民強打索托（Juan Soto）及重砲貝爾(Josh Bell)，在爭奪戰中落敗的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也在本日透露，對於教士搶到索托一點都不感到意外，甚至在他的意料之中。

凱許曼近日接受WFAN的《Carton and Roberts》節目採訪時表示，他認為教士與紅雀在索托中奪戰的交涉中，早就取得領先地位：「我們實際感受到，我方提出的籌碼與和其他隊相比是難以匹配的，很明顯從任何角度看我們都不在主導地位，當下交易案的領跑者感覺就是紅雀與教士，我不敢說這百分百正確，但至少外界的消息都是這麼說。」

至於洋基在談判過程中是否有一絲可能搶下索托？凱許曼也直接了當說是「0」，「從國民隊想要的回報來看，我們是一點機會有沒有」！他指的是國民最低底線是要換回該隊農場前三名新秀，而洋基對此一點興趣也沒有。

凱許曼也補充表示，他相信國民總管瑞佐(Mike Rizzo)早已鎖定交易對象：「你必須了解對手是誰，瑞佐過去是球探主任，很清楚知道他想要甚麼，他的目光早就集中在某幾支球隊上，只想和這些隊談判。」

最終就如凱許曼所言，教士用包含農場頭號新秀在內，排名前5就打包了3人，另外加上2名剛上大聯盟的菜鳥即戰力與前美聯全壘打王沃特(Luke Voit)等人，完成了這筆涉及8人的重磅交易。

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