MLB／小塔提斯開始復健賽 教士宇宙打線快合體了

教士本季在交易大限前進行了眾多補強，尤其在最後一刻搶下了國民隊強打索托（Juan Soto）震撼聯盟，而球隊教頭梅爾文（Bob Melvin）今天更透露本季因傷尚未出賽的游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）將於2A開始復健賽，有望在一個月內回歸球隊，「宇宙教士」就快要成為完全體。

據《97.3 The Fan》報導，梅爾文透露球隊巨星塔提斯將在近日於小聯盟展開復健賽：「我們會按日計算，他本季還沒上場過，所以我們會好好觀察他。」而塔提斯在本日隨隊到道奇球場時，已被拍到開始進行打擊訓練。

23歲的塔提斯上賽季打出傲視國聯打者的42支全壘打，於休賽季不慎左手腕骨折，本季至今還未出賽，直到近期才被准許開始揮棒訓練。他也在本週五進行了傷後第3次實戰打擊，預計數場復健賽後就能回歸球隊，外界很快就能看到他與索托、馬恰多（Manny Machado）與貝爾(Josh Bell)組成史詩級的重砲打線，為教士力拚冠軍。