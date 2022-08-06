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MLB／談話被記者誤解 卡布雷拉急澄清：合約結束前不退休

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎準名人堂球星卡布雷拉出面澄清，本季絕對不是最後一季。 美聯社
老虎準名人堂球星卡布雷拉出面澄清，本季絕對不是最後一季。 美聯社

昨天才剛傳出本季恐是最後一季，老虎準名人堂球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）今日立刻澄清，他將在按照計劃持續出戰2023賽季，而這也將是這位39歲老將的第21個職業賽季。

據《Detroit Free Press》報導，準名人堂球員卡布雷拉昨日對外透露，整個賽季他都是在膝蓋不適下上陣，對未來充滿不確定性，他表示將與團隊討論後再決定，「我得去和我的經紀人與球隊經理溝通，我會和很多人談談明年的計畫為何，就目前而言我們還不知道未來的規劃，我們現在只專注在當下，我們只能看每天發生什麼狀況來決定。我不會去想有關明年的事情，我會先去想該如何在今年保持健康」，他也強調：「我想努力完成本賽季，讓我們拭目以待」。

這番話被外界解讀為卡布雷拉有考慮在本季結束後卸甲歸田，而他很快在今天跳出來澄清，表示本意被記者曲解，透過《Detroit News》報導表示：「我完全沒打算要退休，直到明年合約結束前都不會，是記者們不理解我的話，我不可能退出、下個球季還是會看到我。」

卡布雷拉季初才剛完成一大創舉，正式成為大聯盟3000安、500轟俱樂部的一員，並在5月及6月時分別打出0.318與0.314的打擊率，不過在上個月僅打出0.210/0.298/0.272的打擊三圍，而他在8月3場比賽總計11打數也僅敲出1支安打外加1保送，狀況仍不見好轉。

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