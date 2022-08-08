MLB／今日戰績表 安德森先發7局無失分助道奇完封教士拉出8連勝。

因左手無名指扭傷而缺陣超過一個月的小熊隊日籍球員鈴木誠也，上個月終於傷癒歸隊，但卻陷入嚴重低潮，今天對上馬林魚4打數全掛蛋，且已連3場沒安打，8月打擊率更僅剩0.053，終場小熊也以0：3輸球。

2022-08-08 13:59