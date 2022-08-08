快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

MLB／今日戰績表 安德森先發7局無失分助道奇完封教士拉出8連勝。

聯合新聞網／ 整理
道奇安德森先發七局無失分，助道奇完封教士拉出8連勝。 擷圖自推特
道奇安德森先發七局無失分，助道奇完封教士拉出8連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

太空人 0：1 守護者

海盜 8：1 金鶯

國民 1：13 費城人

光芒 7：0 老虎

紅襪 5：13 皇家

紅人 4：2 釀酒人

藍鳥 3：2 雙城

洋基 9：12 紅雀

馬林魚 3：0 小熊

白襪 8：2 遊騎兵

巨人 6：4 運動家

天使 3：6 水手

勇士 2：5 大都會

洛磯 4：6 響尾

教士 0：4 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 紅人 vs. 大都會

08:05 國民 vs. 小熊

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 海盜 vs. 響尾蛇

09:40 巨人 vs. 教士

10:10 洋基 vs. 水手(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

相關新聞

MLB／陽光吃球屢接不到 紅襪外野手火大：球迷還拿瓶蓋丟我

紅襪今天在客場以5：13慘敗給皇家隊，但中外野手杜蘭（Jarren Duran）此役最大的對手或許不是皇家，而是太陽，全...

MLB／雙城守下的分數遭判「封壘」 教頭怒批：最爛判決

雙城隊今天10局上本壘攻防戰以為擋下的分數，經重播輔助判決後，被判捕手桑契斯（Gary Sanchez）封壘，藍鳥跑回的...

MLB／鈴木誠也突「撞牆」 8月19打數慘吞9K僅敲1安

因左手無名指扭傷而缺陣超過一個月的小熊隊日籍球員鈴木誠也，上個月終於傷癒歸隊，但卻陷入嚴重低潮，今天對上馬林魚4打數全掛蛋，且已連3場沒安打，8月打擊率更僅剩0.053，終場小熊也以0：3輸球。

MLB／達比修有優質先發擋不住 道奇橫掃教士近35戰30勝

道奇隊王者氣勢無法擋，最近挖角重量級球星索托（Juan Soto）的教士隊也遭修理，兩隊今天3連戰最後一戰，道奇中外野手...

MLB／費城人把主場變全壘打大賽 對國民4戰14轟破隊史

費城人隊在主場對國民隊4連戰，天天上演全壘打秀，今天最後一戰又出現4轟，以13：1大勝，完成系列賽橫掃，這4戰瘋狂出現1...

MiLB／陳柏毓小聯盟先發挨2轟無關勝敗 鄭宗哲敲2安

旅美海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天先發出賽，投4.2局挨2轟、失掉5分、無關勝敗，隊友鄭宗哲今天也有先發出賽，單場2安、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。