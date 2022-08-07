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MLB／今日戰績表 大都會薛則先發7局飆11K對勇士雙重戰取勝

聯合新聞網／ 整理
大都會今天對勇士雙重戰，靠著薛則第二戰先發7局飆11K守住勝利。
大都會今天對勇士雙重戰，靠著薛則第二戰先發7局飆11K守住勝利。

MLB今日戰績表

勇士 5：8 大都會

勇士 2：6 大都會(雙重戰)

馬林魚 0：4 小熊

天使 1：2 水手

天使 7：1 水手(雙重戰)

海盜 3：6 金鶯

國民 5：11 費城人

太空人 1：4 守護者

光芒 1：9 老虎

白襪 0：8 遊騎兵

巨人 7：3 運動家

紅襪 4：5 皇家

藍鳥 3：7 雙城

紅人 7：5 釀酒人

洋基 0：1 紅雀

洛磯 3：2 響尾

教士 3：8 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 太空人 vs. 守護者

01:35 海盜 vs. 金鶯

01:35 國民 vs. 費城人

01:40 光芒 vs. 老虎

02:10 紅襪 vs. 皇家

02:10 紅人 vs. 釀酒人

02:10 藍鳥 vs. 雙城

02:15 洋基 vs. 紅雀

02:20 馬林魚 vs. 小熊

02:35 白襪 vs. 遊騎兵

04:07 巨人 vs. 運動家

04:10 天使 vs. 水手

04:10 勇士 vs. 大都會

04:10 洛磯 vs. 響尾蛇

07:00 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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MLB／今日戰績表 終結者霍姆斯連兩戰砸鍋洋基吞3連敗

MLB今日戰績表 馬林魚 1:2 小熊 海盜 0:1 金鶯 國民 2:7 費城人 勇士 9:6 大都會 太空人 9:3 守護者 光芒 5:3 老虎 白襪 2:1 遊騎兵 紅襪 7:4

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