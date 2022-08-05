MLB／美夢成真？美媒爆料千賀滉大季末考慮挑戰大聯盟

一直懷著美國夢的軟銀王牌投手千賀滉大，據大聯盟資深記者爆料，本賽季結束後他將會聽取大聯盟球隊的報價，有望在今年前進世界最高棒球殿堂。

2016年起，千賀滉大從後援轉任先發，連續6季勝投達雙位數，成績72勝31敗、防禦率2.72，擁有洋聯勝投王、三振王、金手套獎各2座以及1座防禦率王。上賽季表現更是令人印象深刻，先發出賽18場，以11勝6敗、防禦率2.16、149K奪下洋聯投手三冠王。

另外千賀滉大在國際賽的表現也相當搶眼，自2017年在經典賽出賽4場，防禦率僅0.82，因此許多來自大聯盟的球探對他相當感興趣，但軟銀球團不允許旗下選手用入札制度挑戰大聯盟，因此千賀滉大過去幾年一直都無法赴美闖蕩。

不過去年底軟銀為千賀滉大獻上一份為期5年、附帶球員選擇權的合約，此外，千賀滉大今年季末將可取得海外自由球員資格，由於這次與軟銀簽下的合約帶有選擇權，這也意味著這5年內，千賀滉大只要想挑戰大聯盟，隨時都能離開。

據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）報導，千賀滉大預期在本季結束後，會考慮來自大聯盟球隊的合約，另外屆時他已取得海外自由球員的身分，因此各隊網羅他並不需要付入札金。

千賀滉大本季目前先發16場，繳出8勝4敗、防禦率2.05的成績，在洋聯防禦率排行榜高居第二，僅次歐力士強投山本由伸。