MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人
大聯盟季中交易日前告一段落，天使最終一口氣交易掉三位選手，但沒有送走日籍「二刀流」大谷翔平，近日傳出幾位大聯盟高階主管認為天使的做法相當不明智，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。
雖然本季天使戰績仍不佳，打進季後賽希望不大，但老闆莫瑞諾（Arte Moreno）還是不願放大谷翔平離隊，他日前坦言，由於楚奧特（Mike Trout）有不得交易條款、瑞登（Anthony Rendon）年年都在受傷，這兩名球員基本上是卡在球隊名單上無法交易，因此球隊想要立即重建相當困難。
不過在天使做出留下大谷翔平的決定後，有傳出幾位大聯盟高階主管相當不認同天使球團的做法，認為天使應該要拿大谷翔平當籌碼，趁機向別隊大撈一筆，就如同教士為了搶索托（Juan Soto），不惜成本砸下重金，同意以6名潛力農場新秀選手，交換國民兩名重砲。
這些高階主管還強調，大谷翔平是一格非常渴望贏球的人，也就是說幾乎能確定，14個月後他合約一到，一定會頭也不回地走人，天使絕對無法挽留他。
外界認為天使要留住大谷翔平確實相當有難度，因為光是楚奧特和瑞登兩人加起來每年就佔了將近7千萬美元，若再給大谷一張破天荒的合約，三人加起來的薪資幾乎是大聯盟30隊的薪資平均值。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言