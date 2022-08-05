MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人

大聯盟季中交易日前告一段落，天使最終一口氣交易掉三位選手，但沒有送走日籍「二刀流」大谷翔平，近日傳出幾位大聯盟高階主管認為天使的做法相當不明智，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。

雖然本季天使戰績仍不佳，打進季後賽希望不大，但老闆莫瑞諾（Arte Moreno）還是不願放大谷翔平離隊，他日前坦言，由於楚奧特（Mike Trout）有不得交易條款、瑞登（Anthony Rendon）年年都在受傷，這兩名球員基本上是卡在球隊名單上無法交易，因此球隊想要立即重建相當困難。

不過在天使做出留下大谷翔平的決定後，有傳出幾位大聯盟高階主管相當不認同天使球團的做法，認為天使應該要拿大谷翔平當籌碼，趁機向別隊大撈一筆，就如同教士為了搶索托（Juan Soto），不惜成本砸下重金，同意以6名潛力農場新秀選手，交換國民兩名重砲。

這些高階主管還強調，大谷翔平是一格非常渴望贏球的人，也就是說幾乎能確定，14個月後他合約一到，一定會頭也不回地走人，天使絕對無法挽留他。

外界認為天使要留住大谷翔平確實相當有難度，因為光是楚奧特和瑞登兩人加起來每年就佔了將近7千萬美元，若再給大谷一張破天荒的合約，三人加起來的薪資幾乎是大聯盟30隊的薪資平均值。