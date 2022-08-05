MLB／索托加盟後教士球迷激增 球團考慮設季票銷售上限

教士在前天完成重磅交易後，不但「宇宙級」打線成型，球迷也迫不及待進場看球，光是昨日在主場迎戰落磯比賽，就吸引4萬多位球迷湧入球場，教士執行長格魯普納（Erik Greupner）今透露，未來計畫設置季票的銷售上限。

教士在交易大限截止前從國民換來少年強打索托（Juan Soto）與貝爾（Josh Bell），補起隊內較弱的外野、一壘兩個空缺，未來展望可期，為了應付日後球迷數量的激增，教士執行長格魯普納今告訴媒體，下季有可能會增設季票的銷售上限。

格魯普納指出，索托確定加入教士後，不但在昨日索托初登場就湧進本季第三多的4萬4652人，2023年的季票申請數目前已經多達2萬0200份，超越了2004年沛可球場開幕以來的1萬8808份。

格魯普納表示，計畫設上限的原因是考量到並非所有球迷都買得起季票，球場必須保留足夠的座位留給單場購票的球迷。另外，因為球隊連兩個賽季的薪資可能超越大聯盟的奢侈稅門檻，由於季票有折扣，相較之下單場比賽以全票出售，較能增加收入。

教士主場在本賽季的54場比賽中吸引了近200萬人進場觀賽，平均上座率（3萬6848）排名第五，僅落後於豪門球隊道奇、洋基、紅雀、和世界大賽冠軍勇士。