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MLB／本季才剛重回紅襪懷抱 2018年美聯冠軍賽MVP遭釋出

聯合新聞網／ 綜合報導
曾奪下2018年美聯冠軍賽MVP的布萊德利（Jackie Bradley Jr.）今遭紅襪釋出。 美聯社
曾奪下2018年美聯冠軍賽MVP的布萊德利（Jackie Bradley Jr.）今遭紅襪釋出。 美聯社

曾奪下2018年美聯冠軍賽MVP的布萊德利（Jackie Bradley Jr.），由於本季狀況不佳，今遭紅襪釋出。

現年32歲的布萊德利大聯盟生涯前8個球季都在紅襪度過，2016年入選明星賽，2018年獲得外野金手套獎，同年也奪下美聯冠軍賽MVP，更是紅襪隨後拿下世界大賽冠軍的一大功臣，但在去年休賽期間被紅襪交易至釀酒人。

布萊德利效力釀酒人期間，出賽134場，繳出6轟、29分打點、打擊率僅0.163，季後又被球團交易回紅襪，但他表現依舊沒有起色，目前出賽92場，敲出3轟、19分打點，打擊三圍.210/.257/.321，稍早紅襪宣布要將他指定讓渡。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）談到這個決定時表示，「我們希望他在打擊上能比去年更進步，雖然他在主場有幾場表現不錯，但很明顯地，他最後狀況還是偏掙扎，我們沒有讓他做到整季打擊都維持在一定水平上，儘管他今年被三振數降低，但有太多拉打都形成滾地球，打擊方面始終沒有太大起色。」

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