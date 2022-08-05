MLB／大谷翔平5度單場至少2轟 追平隊史第2多紀錄

大谷翔平昨雖因右前臂抽筋提前退場，今上場打擊用雙響砲告訴球迷傷勢已無大礙，本季第23、24轟出爐，同時這也是大谷本季第5度單場敲出2支以上全壘打的比賽，追平隊史單季第2多紀錄。

天使今寫一項不光榮紀錄，包括大谷雙響砲在內，全隊7分靠7發陽春砲拿到，但卻成了隊史首次敲出7轟仍輸球，大聯盟史上也僅是第6次發生，天使終場以7比8落敗，與運動家三連戰以1比2做收。

大谷今日5打數敲3安猛打賞，包括擊出2發陽春彈，本季第23、24轟相繼出爐，大聯盟生涯累積117轟，追平鈴木一朗用19年樹立的數字，並列日將在大聯盟全壘打榜第2位，接下來追趕目標只剩松井秀喜的175轟。

根據《ESPN Stats & Info》指出，這是大谷本季第5度單場敲出複數全壘打的比賽，追平隊史單季第2多紀錄，大谷本季有望挑戰格勞斯（Troy Glaus）2000年的6次，成為隊史第一人。

大谷翔平昨因右前臂抽筋，以投手身份退場後就沒有繼續打擊，不過今仍出陣還單場雙響砲，天使代理主帥奈文（Phil Nevin）賽後表示，「就像我之前說過的，他身體狀況沒有大礙，很明顯他今天表現地非常出色。」