MLB／前皇家明星莫瑞菲德拒打疫苗 交易至藍鳥後馬上接種

曾堅持不肯施打疫苗的莫瑞菲德（Whit Merrifield），在交易大限截止前被母隊皇家交易至藍鳥，由於多倫多有明文規定不打疫苗就無法在主場出賽，稍早莫瑞菲德證實他已接種疫苗。

皇家上個月作客多倫多與藍鳥展開三連戰，當時皇家陣中有多達10名球員因未接種疫苗而無法出賽，其中一員為當家球星莫瑞菲德，他還表示若自己能加入到一支有機會進入季後賽的球隊，或許會對打疫苗的態度有所轉變，「我對我的決定感到正確，我的隊友支持我，支持這裡做出相同決定的人，就這樣。」

這番發言立即引起皇家總管莫爾（Dayton Moore）相當不滿，隨後莫瑞菲德也向他致歉，不料皇家在季中就將他交易至藍鳥，梅瑞菲德若仍不肯施打疫苗，就等於未來無法在自家主場出賽。今天梅瑞菲德在接受訪問時指出，他已經施打過疫苗。

「我在這幾周就有意識到未來要打疫苗的可能性，當球隊在多倫多時我也會在。」同時莫瑞菲德也坦承，自己當時在皇家的一些發言其實可以處裡的更好，「但已經發生的事情就是發生了，我很興奮能前往多倫多、成為藍鳥的一員，然後把羅傑斯中心做為主場打球。」