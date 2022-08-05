MLB／39歲韋蘭德狂取15勝 居聯盟勝投、防禦率雙冠王

39歲的韋蘭德（Justin Verlander）投出29歲般的成績，今天6局飆出5K沒有失分，率領太空人隊6：0擊敗守護者隊，自己也收下大聯盟最多的15勝，防禦率1.73也是全大聯盟最低。

開完TJ手術回歸的韋蘭德，今年球季至今繳出15勝3敗成績，連續7場先發拿下勝投，大聯盟超過39歲的投手中，史上只有2人在先發20場後防禦率低於韋蘭德，那就是2005年克萊門斯（Roger Clemens）的1.40、1915年普蘭克（Eddie Plank）的1.69。

韋蘭德今天面對守護者隊，以96球投完6局，只被敲出2支零星安打，都是一壘打，另外有5次三振、1次保送，徹底壓制對手。

太空人隊麥考米克（Chas McCormick）、馬多納度（Martin Maldonado）各貢獻3分打點，包括7局上兩人各轟出1發陽春砲。

守護者隊先發投手普里塞克（Zach Plesac）4.1局失4分，吞下本季第10敗，近期10場先發已6連敗，從6月6日以來就再也沒贏過。