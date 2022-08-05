快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／39歲韋蘭德狂取15勝 居聯盟勝投、防禦率雙冠王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
39歲的韋蘭德又贏了，收下大聯盟最多的15勝，防禦率1.73也是全大聯盟最低，繼續朝再拿塞揚獎的道路前進。 路透社
39歲的韋蘭德又贏了，收下大聯盟最多的15勝，防禦率1.73也是全大聯盟最低，繼續朝再拿塞揚獎的道路前進。 路透社

39歲的韋蘭德（Justin Verlander）投出29歲般的成績，今天6局飆出5K沒有失分，率領太空人隊6：0擊敗守護者隊，自己也收下大聯盟最多的15勝，防禦率1.73也是全大聯盟最低。

開完TJ手術回歸的韋蘭德，今年球季至今繳出15勝3敗成績，連續7場先發拿下勝投，大聯盟超過39歲的投手中，史上只有2人在先發20場後防禦率低於韋蘭德，那就是2005年克萊門斯（Roger Clemens）的1.40、1915年普蘭克（Eddie Plank）的1.69。

韋蘭德今天面對守護者隊，以96球投完6局，只被敲出2支零星安打，都是一壘打，另外有5次三振、1次保送，徹底壓制對手。

太空人隊麥考米克（Chas McCormick）、馬多納度（Martin Maldonado）各貢獻3分打點，包括7局上兩人各轟出1發陽春砲。

守護者隊先發投手普里塞克（Zach Plesac）4.1局失4分，吞下本季第10敗，近期10場先發已6連敗，從6月6日以來就再也沒贏過。

韋蘭德 守護者 大聯盟

延伸閱讀

MLB／技壓去年塞揚 39歲韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

完美投球機器 麥克納漢靠指叉變速球領跑塞揚獎

MLB／單場4顆99哩速球 韋蘭德：回到年輕版的我

MLB／39歲韋蘭德強勢壓制水手 成為大聯盟首位13勝投手

相關新聞

MLB／美夢成真？美媒爆料千賀滉大季末考慮挑戰大聯盟

一直懷著美國夢的軟銀王牌投手千賀滉大，據大聯盟資深記者爆料，本賽季結束後他將會聽取大聯盟球隊的報價，有望在今年前進世界最高棒球殿堂。 2016年起，千賀滉大從後援轉任先發，連續6季勝投達雙位數，

MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人

大聯盟季中交易日前告一段落，天使最終一口氣交易掉三位選手，但沒有送走日籍「二刀流」大谷翔平，近日傳出幾位大聯盟高階主管認為天使的做法相當不明智，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。 雖然

MLB／索托加盟後教士球迷激增 球團考慮設季票銷售上限

教士在前天完成重磅交易後，不但「宇宙級」打線成型，球迷也迫不及待進場看球，光是昨日在主場迎戰落磯比賽，就吸引4萬多位球迷湧入球場，教士執行長格魯普納（Erik Greupner）今透露，未來計畫設置季

MLB／本季才剛重回紅襪懷抱 2018年美聯冠軍賽MVP遭釋出

曾奪下2018年美聯冠軍賽MVP的布萊德利（Jackie Bradley Jr.），由於本季狀況不佳，今遭紅襪釋出。 現年32歲的布萊德利大聯盟生涯前8個球季都在紅襪度過，2016年入選明星賽，

MLB／今日戰績表 克蕭先發4局傷退道奇仍贏巨人拉出5連勝

MLB今日戰績表 釀酒人 4：5(10局) 海盜 小熊 3：4 紅雀 小熊 2：7(雙重戰) 紅雀 道奇 5：3 巨人 運動家 8：7 天使 洛磯 7：3 教士 國民 4：5(5局) 費

MLB／大谷翔平5度單場至少2轟 追平隊史第2多紀錄

大谷翔平昨雖因右前臂抽筋提前退場，今上場打擊用雙響砲告訴球迷傷勢已無大礙，本季第23、24轟出爐，同時這也是大谷本季第5度單場敲出2支以上全壘打的比賽，追平隊史單季第2多紀錄。 天使今寫一項不光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。