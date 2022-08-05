MLB／飽受膝傷所苦 卡布雷拉曝今年恐為生涯最後一季

本季飽受膝傷所苦的老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天談及自己生涯規劃，首度透露不確定下個賽季是否還會再戰，輝煌的名人堂生涯恐在本季畫下句點。

卡布雷拉季初才剛完成一大創舉，正式成為大聯盟3000安、500轟俱樂部的一員，不過整個賽季他都在膝蓋不適下上陣，目前繳出僅4轟、36分打點、.271/.321/.336成績，雖然卡布雷拉之前曾透露希望下季能繼續留在球場上，但他今天表示，自己的未來充滿不確定性。

「我得去和我的經紀人與球隊經理溝通，我會和很多人談談明年的計畫為何，就目前而言我們還不知道未來的規劃，我們現在只專注在當下，我們只能看每天發生什麼狀況來決定。我不會去想有關明年的事情，我會先去想該如何在今年保持健康。」

卡布雷拉近期主要為打一天休一天，他認為必須更去了解自己的身體狀況，「我了解我的身體我也了解我在球隊的定位。我會繼續訓練，每次球隊給我上場機會，我就會盡我所能，這才是重點，這也讓隊上的年輕人球員獲得更多上場空間，很期待看到明年球隊有新氣象。」