MLB／高薪低就卻卡先發 費城人釋出老牌游擊手

費城人隊決定是時候改變了，今天宣布釋出32歲游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），接下來游擊大關交給菜鳥史托特（Bryson Stott），代理教頭湯姆森（Rob Thomson）的話說得很白，比賽勝負在於球員的貢獻，「如果無法貢獻，我們必須做出某些決定。」

葛瑞格里歐斯的生涯以在洋基時期最為人所熟知，接下基特（Derek Jeter）退役後留下的游擊位置，被寄望成為接班人，他在2018年進行TJ韌帶置換手術，2019年僅出賽82場，季後未獲洋基續約，接著轉戰費城人效力至今。

葛瑞格里歐斯今年績效大不如過往，出賽63場，打擊率只有2成10、1轟，今天在塞古拉（Jean Segura）要移出60天傷兵名單的情況下，費城人決定割捨這位老牌游擊。

他的合約還有約500萬美元需要支付，已是費城人近5年來因釋出球員而放水流的剩餘合約最大額度，這也是費城人在3天所釋出的第3位資深選手，湯姆森說：「這說明了我們是來真的，比賽的重點在於貢獻，你必須拿出貢獻，如果做不到，我們就必須做出某些決定。」

湯姆森坦言，他與葛瑞格里歐斯認識已久，一起度過高峰與低潮，征戰過多場季後賽，「我對他充滿敬意，他長時間都是一位很棒的選手，但不幸的在此時此刻，塞古拉歸隊，而史托特要負責游擊。」他坦言葛瑞格里歐斯的守備依然出色，但打擊已經大不如前。

湯姆森透露，曾與葛瑞格里歐斯稍微聊過，談到可能的替補角色，但他的生涯多以先發出賽，也曾在春訓表態不覺得自己適合從板凳出發，「最終，我們認為這是對雙方最好的決定。」

前東家洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天也被問到與葛瑞格里歐斯再續前緣的可能性，他對此保守表示，「我們會綜合評估」。