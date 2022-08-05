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MLB／拓展海外市場 小熊、紅雀2023年打倫敦賽

中央社／ 洛杉磯4日專電
美國職棒大聯盟今天宣布，聖路易紅雀、芝加哥小熊明年6月將在英國倫敦進行2場比賽。 美聯社
美國職棒大聯盟今天宣布，聖路易紅雀、芝加哥小熊明年6月將在英國倫敦進行2場比賽。 美聯社

美國職棒大聯盟今天宣布，聖路易紅雀、芝加哥小熊明年6月將在英國倫敦進行2場比賽。此為大聯盟拓展世界版圖計畫的一環。

大聯盟新聞稿指出，小熊與紅雀這一對美國棒壇著名的死對頭，將在2023年6月24日、25日於倫敦體育場（London Stadium）進行2場例行賽。紅雀擔任主場。

倫敦體育場是2012年倫敦奧運的開幕場地。2019年這個場地改裝為棒球場，舉行波士頓紅襪、紐約洋基交手的2場比賽，寫下大聯盟第一次在歐洲打例行賽的紀錄。

明年6月的小熊紅雀之戰是大聯盟與球員工會合作，拓展全球市場的系列活動。大聯盟規劃2026年以前在亞洲、墨西哥、拉丁美洲、歐洲等地進行超過24場例行賽與16場以上表演賽。

小熊隊過去就有海外比賽的經驗，曾在2000年與紐約大都會在東京巨蛋打2場開幕賽；2003年與蒙特婁博覽會隊在波多黎各進行3連戰。紅雀則在2019年與辛辛那提紅人在墨西哥打了2場比賽。

大聯盟 紅雀

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