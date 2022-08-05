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MLB／「又是我的背...」克蕭僅投4局提前退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇克蕭又因背部不舒服提前退場。 美聯社
道奇克蕭又因背部不舒服提前退場。 美聯社

為5局下登板熱身，道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）投一投感覺下背部疼痛，趕緊喊卡，提前退場，好在道奇隊還是以5：3贏球，然而背部傷勢一直是克蕭最大敵人，今年才因此進過傷兵名單。

「感覺有點緊緊的。」克蕭談到5局狀況時如此形容，「沒辦法投球，我的背又有狀況了...我看過醫生，但真的沒什麼能做的，只能等明天睡醒看狀況。」

克蕭今天前4局投了66球，被敲3支安打，丟掉2分有1分責失，另有4次三振，退場時道奇隊還是4：2領先，最後也完成對巨人隊的4連戰橫掃。

34歲的克蕭生涯都被背傷糾纏著，2016年以來5度因下背部的傷勢被迫高掛免戰牌，最近一次就是今年5月，當時是右側薦髂關節腫脹。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「任何時候有投手提前退場都需要注意，有鑒於他的背部傷病史，要等到檢查後才會更清楚。」

克蕭今年球季先發14場，投出7勝3敗、防禦率2.66的王牌身手，就怕再遇到傷病問題。

克蕭 道奇 羅伯茲

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