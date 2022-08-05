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MLB／天使7轟還輸沒搞錯 大谷雙響生涯117轟追平朗神
大谷翔平昨天的右前臂抽筋，今天已經沒有任何困擾，單場炸裂雙響砲，參與一項罕見的團隊紀錄誕生，可惜是不名譽的紀錄。
天使今天以7：8輸給運動家隊，包括大谷雙響砲在內，全隊7分靠7發陽春砲拿到，這是天使隊史第一次敲出7轟仍輸球，大聯盟史上也僅是第6次發生，前一次為去年7月28日雙城以14：17輸給老虎隊之戰；這也是1900年以來第一次，有球隊單場敲出7發陽春砲外沒有其他分數進帳。
Two for Ohtani today! pic.twitter.com/xuT02cZi1O— MLB (@MLB) 2022年8月4日
運動家在3局攻下6分大局，4局勞瑞亞諾（Ramón Laureano）補上兩分砲，最多處於8：3領先，天使雖靠全壘打一棒一分追趕，最終仍以1分之差輸掉比賽。
天使的7轟共由6人敲出、分布在7個半局，大谷首局先打響第一砲，第2局換鈴木清開轟，第3局瓦德（Taylor Ward）開轟，第4局是歐戴爾（Jo Adell），第6局是瓦許（Jared Walsh），第7局大谷再度開砲，第9局則是莫尼亞克（Mickey Moniak）。
大谷的本季第23、24轟相繼出爐，大聯盟生涯累積117轟，追平鈴木一朗用19年樹立的數字，並列日將在大聯盟全壘打榜第2位，接下來追趕目標只剩松井秀喜的175轟。
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