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MLB／敲安上壘後和小葛雷諾聊什麼？野生張育成親自解答

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成今天敲安上壘後和藍鳥隊球星小葛雷諾聊天。（取材自臉書）
張育成今天敲安上壘後和藍鳥隊球星小葛雷諾聊天。（取材自臉書）

光芒隊旅美好手張育成今天在主場迎戰藍鳥，8局下他打出安打，上壘後和藍鳥隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「閒話家常」，令球迷好奇他們究竟在聊些什麼？張育成本人也親自於MLB Taiwan的影片下方留言解答。

自7月份轉隊至光芒後，張育成的打擊手感逐漸回溫，今天他擔任先發第六棒守二壘，3打數敲1安打、獲得一次保送、吞1K，近期已連續4場比賽有安打表現。

張育成今天在8局下打出中間方向平飛安打，只見他上壘後和藍鳥隊明星一壘手小葛雷諾直接「開聊」，大聯盟台灣官方IG今天早上發布這則影片，引起球迷好奇張育成上壘後究竟和小葛雷諾聊了什麼。

影片PO出後不久，張育成本人就來親自到貼文底下解答，小葛雷諾問他「球季完住哪裡？」張育成回覆：「回台灣住。」小葛進一步詢問來台灣要飛多久，他表示「看從哪裡飛，有時候加轉機要2、3次，可能快要一天……。」接著小葛雷諾露出驚恐的表情，張育成笑著說「要去嗎？」小葛雷諾則回答：「哈哈哈不要，太遠了。」

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